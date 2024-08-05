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Wolffs Revier

Katz und Maus

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9
Katz und Maus

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Wolffs Revier

Folge 9: Katz und Maus

47 Min.Ab 16

Nur durch Zufall entgeht Marie Haarbach einem Mordanschlag. Für Wolff ist Marie keine Unbekannte: In den 70er Jahren gehörte sie zur "Desperado"-Bande von Sandor. Die Gang wurde zerschlagen, Sandor erschossen, die Komplizen Boltz und Wolbers verhaftet. Nur Marie gelang die Flucht. Jetzt holt sie die Vergangenheit ein ...

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