Wolffs Revier
Folge 9: Katz und Maus
47 Min.Ab 16
Nur durch Zufall entgeht Marie Haarbach einem Mordanschlag. Für Wolff ist Marie keine Unbekannte: In den 70er Jahren gehörte sie zur "Desperado"-Bande von Sandor. Die Gang wurde zerschlagen, Sandor erschossen, die Komplizen Boltz und Wolbers verhaftet. Nur Marie gelang die Flucht. Jetzt holt sie die Vergangenheit ein ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH