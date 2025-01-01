Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 11
Folge 11: Fahrstunde

47 Min.Ab 16

Auf der Flucht vor der Polizei entführt Bankräuber Novak den Sohn des amerikanischen Botschafters Kevin Kettlehawke und seinen Fahrlehrer Kansy. Bald darauf findet man den Fahrschulwagen - Kevin liegt tot daneben. Die Fahndung nach Novak endet auf dem Grund eines Flusses: Seine Leiche wurde an ein Ruderboot gebunden und versenkt. Wolff nimmt Kansy genauer unter die Lupe ...

