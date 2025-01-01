Wolffs Revier
Folge 11: Fahrstunde
47 Min.Ab 16
Auf der Flucht vor der Polizei entführt Bankräuber Novak den Sohn des amerikanischen Botschafters Kevin Kettlehawke und seinen Fahrlehrer Kansy. Bald darauf findet man den Fahrschulwagen - Kevin liegt tot daneben. Die Fahndung nach Novak endet auf dem Grund eines Flusses: Seine Leiche wurde an ein Ruderboot gebunden und versenkt. Wolff nimmt Kansy genauer unter die Lupe ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1