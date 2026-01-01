Wolffs Revier
Folge 8: Im Querschläger
47 Min.Ab 16
In der Nähe eines Mahnmals für den an der Mauer erschossenen Flüchtling Ralf Rarbach wird die Leiche von Herbert Lossau gefunden. Lossau war der NVA-Soldat, der den Flüchtling erschoss - und der nun am gleichen Tag ermordet wurde. Was zunächst wie ein Racheakt aussieht, erweist sich als kompliziertes Knäuel von Motiven, dessen Spuren in die DDR-Vergangenheit führen ...
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH