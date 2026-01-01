Wolffs Revier
Folge 5: Wolffs Falle
47 Min.Ab 16
Im Mordfall Otto Ferber ergeben Wolffs Recherchen, dass der Polier die Bekanntschaft der reichen Elke Jochmann machte. Vor kurzem meldeten zwei Schwestern ihre Tante als vermisst! Von einem Herrn Ferber wollen sie jedoch nie etwas gehört haben. Die Ermittlungen führen Wolff zu der Nonne Margarethe, die die alte Dame jahrelang betreut hatte. Vor zwei Monaten dann hat die Tante ihr Testament geändert: Alleinerben sind die Nichten Elke und Dagmar.
Weitere Folgen in Staffel 5
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH