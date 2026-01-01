Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Wolffs Falle

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 5
Wolffs Falle

Wolffs FalleJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 5: Wolffs Falle

47 Min.Ab 16

Im Mordfall Otto Ferber ergeben Wolffs Recherchen, dass der Polier die Bekanntschaft der reichen Elke Jochmann machte. Vor kurzem meldeten zwei Schwestern ihre Tante als vermisst! Von einem Herrn Ferber wollen sie jedoch nie etwas gehört haben. Die Ermittlungen führen Wolff zu der Nonne Margarethe, die die alte Dame jahrelang betreut hatte. Vor zwei Monaten dann hat die Tante ihr Testament geändert: Alleinerben sind die Nichten Elke und Dagmar.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen