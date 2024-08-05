Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Der achte Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 13
Der achte Mord

Der achte MordJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 13: Der achte Mord

47 Min.Ab 16

Einer Mordserie fallen acht konkurrierende Drogendealer zum Opfer. Alles deutet auf einen Bandenkrieg hin - wären da nicht ziemlich viele Indizien für einen persönlichen Rachefeldzug des Polizisten Jan Kirsch, dessen Schwester durch Drogen ums Leben kam. Wolff und Tom ermitteln in alle Richtungen - und geraten dabei in tödliche Gefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen