Wolffs Revier
Folge 13: Der achte Mord
47 Min.Ab 16
Einer Mordserie fallen acht konkurrierende Drogendealer zum Opfer. Alles deutet auf einen Bandenkrieg hin - wären da nicht ziemlich viele Indizien für einen persönlichen Rachefeldzug des Polizisten Jan Kirsch, dessen Schwester durch Drogen ums Leben kam. Wolff und Tom ermitteln in alle Richtungen - und geraten dabei in tödliche Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH