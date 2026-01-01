Wolffs Revier
Folge 1: Eindeutig Notwehr
47 Min.Ab 16
Björn Kalies streift mit seinem Auto versehentlich das Rad des Studenten Dorn, der sich wütend auf ihn stürzt. Der harmlose Vorfall eskaliert: Kalies tötet Dorn bei dem Versuch, ihn abzuwehren. Wenig später wird Kalies vom Balkon seiner Wohnung geworfen. Wolff findet heraus, dass der Kampf vorgetäuscht war ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH