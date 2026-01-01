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Wolffs Revier

Eindeutig Notwehr

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 1
Eindeutig Notwehr

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Folge 1: Eindeutig Notwehr

47 Min.Ab 16

Björn Kalies streift mit seinem Auto versehentlich das Rad des Studenten Dorn, der sich wütend auf ihn stürzt. Der harmlose Vorfall eskaliert: Kalies tötet Dorn bei dem Versuch, ihn abzuwehren. Wenig später wird Kalies vom Balkon seiner Wohnung geworfen. Wolff findet heraus, dass der Kampf vorgetäuscht war ...

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