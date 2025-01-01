Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier
Staffel 6Folge 6
Folge 6: Wildwechsel

47 Min.Ab 16

Der Selbstmord seines Jugendfreundes Martin führt Tom in sein Heimatdorf - Martin gab sich die Schuld am Tod eines alten Mannes und setzte deshalb seinem Leben ein Ende. Nach der Beerdigung findet Tom einen Zettel an seinem Wagen: "Es war kein Selbstmord" ...

