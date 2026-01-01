Wolffs Revier
Folge 12: Ecstasy
47 Min.Ab 16
Der erst 14-jährige Moritz Sonnenburg wird ermordet aufgefunden. Nur kurze Zeit später wird Martin, der Bruder des Toten, entführt. Soll ihr Vater Manfred, der ein erfolgreicher Banker ist, etwa unter Druck gesetzt werden? Verwirrung stiftet auch das Überwachungsvideo einer Bank. Mutter Sonnenburg erkennt darauf Martin während eines Überfalls! Erst nach und nach begreifen Wolff und Tom die Zusammenhänge des Geschehenen und kommen der Lösung des Falls näher.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1