Wolffs Revier
Folge 10: Sport ist Mord
47 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16
Journalist Stolle findet den Mannschaftsarzt der "Berlin Thunder" Dr. Weichler ermordet in dessen Praxis auf - kurz darauf wird er selbst erschlagen. Wolff und Tom entdecken, dass die medizinischen Akten aller Football-Spieler verschwunden sind ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH