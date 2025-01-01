Wolffs Revier
Folge 4: Tödliche Lektion
47 Min.Ab 16
Wolff und Tom werden in die Landespolizeischule gerufen, nachdem dort der farbige Polizeischüler Enrico Krämer ermordet aufgefunden wurde. Die beiden gehen von einem rassistischen Motiv aus, da man bei der Leiche ein zusammengeknülltes Flugblatt mit rechtsradikalem Inhalt gefunden hat ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1