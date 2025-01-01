Wolffs Revier
Folge 2: Die Wette
48 Min.Ab 16
Drei Börsianer wetten in einer Bar: Chef Jörg Neumann bietet seinen Mitarbeitern Edward und Chris 50.000 Mark, wenn es ihnen gelingt, eine Frau aus der Bar "abzuschleppen". Edward scheint erfolgreich: Mit Kellnerin Anneke verlässt er das Lokal. Er versucht, sie zu küssen, doch sie wehrt sich. Tags darauf wird Edward tot aufgefunden ...
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH