SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 2
Folge 2: Die Wette

48 Min.
Ab 16

Drei Börsianer wetten in einer Bar: Chef Jörg Neumann bietet seinen Mitarbeitern Edward und Chris 50.000 Mark, wenn es ihnen gelingt, eine Frau aus der Bar "abzuschleppen". Edward scheint erfolgreich: Mit Kellnerin Anneke verlässt er das Lokal. Er versucht, sie zu küssen, doch sie wehrt sich. Tags darauf wird Edward tot aufgefunden ...

