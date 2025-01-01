Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Standrecht

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 5
Standrecht

Wolffs Revier

Folge 5: Standrecht

48 Min.Ab 16

Andreas Wolff ist Hauptkommissar der Mordkommission in Berlin - seinem Revier, dessen schöne Seiten ihm ebenso vertraut sind wie die dunklen Ecken. Verstand, Herz, Charme, aber auch Kompromisslosigkeit sind seine Hauptwaffen im Kampf gegen das Verbrechen in der Hauptstadt. Nebenbei hat Wolff auch mit seiner Tochter Verena genügend zu tun.

