Trennungsmüll

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 13
Folge 13: Trennungsmüll

47 Min. Ab 16

Grausiger Fund in der Berliner Mülltrennungsanlage - auf dem Förderband liegt ein totes Baby. Es handelt sich um Lukas, der am Vortag aus seinem Kinderzimmer entführt wurde. Ein furchtbarer Schock für seine getrennt lebenden Eltern Heike und Georg. Erste Ermittlungen führen schon bald zu Verdächtigen: Carmen Trost, eine verurteilte Kindesentführerin, die tablettensüchtige Mutter Heike und Tanja Liebknecht, Mitarbeiterin der Pharmafirma, kommen als Täter in Frage.

