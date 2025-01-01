Wolffs Revier
Folge 9: Rollenspiele
47 Min.Ab 16
In Berlin geht ein Frauenmörder um, der als Polizist verkleidet in die Wohnungen seiner Opfer eindringt. Als die junge Frau Spitzner ermordet wird, übernehmen Wolff und Tom den Fall. Phantombilder führen die Ermittler zum frühpensionierten Ex-Polizisten Heinz Steiger. Der streitet jedoch alles ab und lenkt den Verdacht auf seinen Bruder Willi ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1