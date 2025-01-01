Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Rollenspiele

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 9
Rollenspiele

RollenspieleJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 9: Rollenspiele

47 Min.Ab 16

In Berlin geht ein Frauenmörder um, der als Polizist verkleidet in die Wohnungen seiner Opfer eindringt. Als die junge Frau Spitzner ermordet wird, übernehmen Wolff und Tom den Fall. Phantombilder führen die Ermittler zum frühpensionierten Ex-Polizisten Heinz Steiger. Der streitet jedoch alles ab und lenkt den Verdacht auf seinen Bruder Willi ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen