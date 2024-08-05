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Wolffs Revier

Tausend kleine Helfer

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 8vom 05.08.2024
Tausend kleine Helfer

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Folge 8: Tausend kleine Helfer

47 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16

Beim Einkaufen werden Wolff und Tom auf eine alte Frau aufmerksam, die ihren Hund partout nicht aus den Augen lassen will. Als die beiden Kommissare ihre Hilfe anbieten, verschwindet die verstörte Frau. Nur kurze Zeit später sehen Wolff und Tom, wie ein Jugendlicher genau den gleichen Hund aus dem Supermarkt bringt. Die Polizisten nehmen das Tier in ihre Obhut und geben ihn der Dame zurück. Am nächsten Tag erreicht die beiden die Nachricht, dass der junge Mann erschlagen wurde.

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