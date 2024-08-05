Wolffs Revier
Folge 8: Tausend kleine Helfer
47 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 16
Beim Einkaufen werden Wolff und Tom auf eine alte Frau aufmerksam, die ihren Hund partout nicht aus den Augen lassen will. Als die beiden Kommissare ihre Hilfe anbieten, verschwindet die verstörte Frau. Nur kurze Zeit später sehen Wolff und Tom, wie ein Jugendlicher genau den gleichen Hund aus dem Supermarkt bringt. Die Polizisten nehmen das Tier in ihre Obhut und geben ihn der Dame zurück. Am nächsten Tag erreicht die beiden die Nachricht, dass der junge Mann erschlagen wurde.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH