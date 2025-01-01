Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier
Staffel 6Folge 11
Folge 11: Der Schutzengel

47 Min.Ab 16

Bei Bauarbeiten am Olympiastadion wird die Leiche des ehemaligen Profiboxers Friedrich Bertram gefunden. Von der Schwester des Toten erfahren Wolff und Tom, dass Friedrich und sein bester Freund Horst Schitthelm damals zur gleichen Zeit verschwanden. Die Recherchen ergeben, dass Schitthelm in der DDR bei der Stasi Karriere machte. Als die Polizisten anfangen, die Lösung des Mordfalls in Horsts Vergangenheit zu suchen, bringen sie sich selbst in große Gefahr.

