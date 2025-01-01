Wolffs Revier
Folge 7: Der Wiedergutmacher
47 Min.Ab 16
Als die tote Barbara Ehrlich gefunden wird, fällt der Verdacht zunächst auf einen Obdachlosen, der sich in der Wohnung der Toten aufgehalten hat und auch ihren Wagen fährt. Bei der Flucht vor der Polizei stirbt er allerdings - Wolff recherchiert weiter ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1