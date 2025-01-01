Wolffs Revier
Folge 1: In eigener Sache
44 Min.Ab 12
Frank Schoeller wird tot in der Spree gefunden - er unterhielt eine Kfz-Werkstatt, in der auch sein Bruder Rolff beschäftigt ist. Wolff und Tom vermuten, dass er eventuell von seiner Ehefrau Doris und seinem Bruder ermordet worden ist. Die beiden scheinen ein Verhältnis miteinander zu haben. Doch die Ermittlungen drehen sich, als eine weitere Spur auftaucht. Die Kommissare sehen sich auch mit einem gesellschaftlichen Tabu-Thema konfrontiert: Gewalt in der Ehe.
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1