Wolffs Revier
Folge 6: Kurzschluss
45 Min.Ab 12
Als eine alte Dame durch einen Stromschlag aus einer auf einer Kaffeefahrt verteilten Heizdecke getötet wird, stellt sich heraus, dass die Decke manipuliert war. Wolff und Tom verhören ihren Sohn und finden heraus, dass der ein Motiv hatte. Aber auch die Veranstalter der Kaffeefahrt machen sich verdächtig ...
