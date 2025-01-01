Wolffs Revier
Folge 11: Härtetest
44 Min.Ab 12
Der Bodyguard Lorek und die Tochter seines Auftraggebers, Sybille Genn, haben eine Affäre, bei der die junge Frau schwanger wird. Aus Angst vor einem Bruch mit ihrer Familie, die Lorek ihrer Meinung nach nie akzeptieren würde, verschweigt Sybille die Beziehung und die Schwangerschaft bisher zu Hause. Doch dann wird Lorek umgebracht ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1