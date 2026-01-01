Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 9
Folge 9: Der letzte Ritter

45 Min.Ab 12

Hardy Graf, ein alternder Playboy, soll des Mordes an seiner Geliebten angeklagt werden. Bei der Gerichtsverhandlung erscheint jedoch die Gutachterin Dr. Sara Herzog und erbringt den Beweis, dass die Geliebte bereits tot war, als Graf am Tatort eintraf. Wolff ist mehr als verblüfft, schließlich hatte Graf den Mord gestanden ...

SAT.1 GOLD
