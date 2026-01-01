Wolffs Revier
Folge 9: Der letzte Ritter
45 Min.Ab 12
Hardy Graf, ein alternder Playboy, soll des Mordes an seiner Geliebten angeklagt werden. Bei der Gerichtsverhandlung erscheint jedoch die Gutachterin Dr. Sara Herzog und erbringt den Beweis, dass die Geliebte bereits tot war, als Graf am Tatort eintraf. Wolff ist mehr als verblüfft, schließlich hatte Graf den Mord gestanden ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH