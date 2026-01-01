Wolffs Revier
Folge 2: Gebrannte Kinder
44 Min.Ab 12
Veronika Moehring, Besitzerin einer Schönheitspraxis, verunglückt beim Sturz von einem Parkhausdach tödlich. Bald verdichten sich die Hinweise, dass offenbar eine zweite Person auf dem Dach gewesen sein muss. Die Ermittlungen führen Wolff und Tom in ein Milieu, in dem man Schönheit käuflich erwerben kann ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH