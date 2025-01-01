Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Grenzgänger

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 8
Grenzgänger

GrenzgängerJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 8: Grenzgänger

45 Min.Ab 12

Der kaltblütige Mord an dem Unternehmer Matthias Bronnen stößt Wolff ein weiteres Mal in die Abgründe deutsch-deutscher Vergangenheit: Mit jedem Ermittlungsschritt nähert er sich schmerzvoll einer ungeheuren Intrige, einem gestohlenen Leben und einer tragischen Liebe ...

