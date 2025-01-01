Wolffs Revier
Folge 8: Grenzgänger
45 Min.Ab 12
Der kaltblütige Mord an dem Unternehmer Matthias Bronnen stößt Wolff ein weiteres Mal in die Abgründe deutsch-deutscher Vergangenheit: Mit jedem Ermittlungsschritt nähert er sich schmerzvoll einer ungeheuren Intrige, einem gestohlenen Leben und einer tragischen Liebe ...
Wolffs Revier
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1