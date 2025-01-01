Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Herzblut

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 12
Herzblut

HerzblutJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 12: Herzblut

44 Min.Ab 12

In einer Tiefgarage wird ein Mann gefunden, der durch einen Stich ins Herz starb, anschließend wurde ihm der rechte Ringfinger abgetrennt. Am nächsten Morgen werden Wolff und Tom zu einem zweiten Toten im Tiergarten gerufen. Wieder handelt es sich um eine männliche Leiche, wieder fehlt der Ringfinger. Die Kommissare erkennen in dem Toten im Park einen Mann aus der Tiefgarage - nämlich Matthias Hacht, der am Fundort der ersten Leiche in sein Auto stieg ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen