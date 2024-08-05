Wolffs Revier
Folge 7: Fauler Zauber
44 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Als der Statiker Robert Baumann auf einem Parkdeck sein Auto mit 80 km/h gegen einen Stahlträger lenkt, erliegt er seinen schweren Verletzungen. Jennifer, seine Sekretärin, die neben ihm saß, wird schwer verletzt und liegt im Koma. Wolff und Tom stehen vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH