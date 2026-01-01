Wolffs Revier
Folge 4: Wege zum Ruhm
44 Min.Ab 12
Die Biochemikerin Dr. Liane Hauff und ein vermummter Mann haben einen heftigen Streit - eine Augenzeugin beobachtet dies und ruft die Polizei. Als Wolff und Tom das Haus stürmen, ist die Medizinerin tot, der Täter kann entkommen. Bei seiner Flucht löst sich ein Schuss, und Tom wird getroffen ...
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
