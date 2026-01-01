Wolffs Revier
Folge 5: Spätfolgen
45 Min.Ab 12
Alex Kamrath, ein alter Freund von Wolff, bittet ihn um Hilfe: Seine Frau Julia ist seit Tagen spurlos verschwunden. Wolff und Alex suchen zunächst bei ihrem Geliebten Rafael - ohne Erfolg, obwohl Julias Auto vor dem Haus geparkt ist. Als Wolff unter dem Wagen frische Bluttropfen findet und Alex sich plötzlich mehr als merkwürdig benimmt, fängt er an zu recherchieren ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Borussia Media Produktions GmbH