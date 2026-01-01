Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wolffs Revier

Spätfolgen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 5
Spätfolgen

Wolffs Revier

Folge 5: Spätfolgen

45 Min.Ab 12

Alex Kamrath, ein alter Freund von Wolff, bittet ihn um Hilfe: Seine Frau Julia ist seit Tagen spurlos verschwunden. Wolff und Alex suchen zunächst bei ihrem Geliebten Rafael - ohne Erfolg, obwohl Julias Auto vor dem Haus geparkt ist. Als Wolff unter dem Wagen frische Bluttropfen findet und Alex sich plötzlich mehr als merkwürdig benimmt, fängt er an zu recherchieren ...

