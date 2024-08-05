Wolffs Revier
Folge 13: Von Liebe und Hass
44 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Im Polizeipräsidium herrscht Ausnahmezustand: Wolff und Tom werden von Jens Schäfer als Geiseln genommen. Sieben Jahre saß Schäfer wegen des Mordes an seiner zweiten Ehefrau Susanne im Gefängnis - unschuldig, wie er stets beteuerte. Nun ist Schäfer wieder auf freiem Fuß, und er hat nur ein Ziel: Er will den Kommissar, der ihn damals hinter Gitter gebracht hat, dazu zwingen, den wahren Mörder zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 9
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Wolffs Revier
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-10: Borussia Media Produktions GmbH