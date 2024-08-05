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Wolffs Revier

Von Liebe und Hass

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 13vom 05.08.2024
Von Liebe und Hass

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Folge 13: Von Liebe und Hass

44 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Im Polizeipräsidium herrscht Ausnahmezustand: Wolff und Tom werden von Jens Schäfer als Geiseln genommen. Sieben Jahre saß Schäfer wegen des Mordes an seiner zweiten Ehefrau Susanne im Gefängnis - unschuldig, wie er stets beteuerte. Nun ist Schäfer wieder auf freiem Fuß, und er hat nur ein Ziel: Er will den Kommissar, der ihn damals hinter Gitter gebracht hat, dazu zwingen, den wahren Mörder zu finden ...

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