Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wolffs Revier

Alles aus Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 10
Alles aus Liebe

Alles aus LiebeJetzt kostenlos streamen

Wolffs Revier

Folge 10: Alles aus Liebe

45 Min.Ab 12

Veronika Strub stürzt sich während einer Therapiestunde bei ihrem Psychiater Dr. Schumann plötzlich aus dem Fenster. Alles deutet auf einen Suizid hin - doch das Opfer hatte dafür kein Motiv. Im Gegenteil, die aufopferungsvolle Mutter einer kranken Tochter hätte ihr Kind niemals allein gelassen. Wolff und Tom stehen vor einem Rätsel ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wolffs Revier
SAT.1 GOLD
Wolffs Revier

Wolffs Revier

Alle 7 Staffeln und Folgen