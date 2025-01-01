Wolffs Revier
Folge 10: Alles aus Liebe
45 Min.Ab 12
Veronika Strub stürzt sich während einer Therapiestunde bei ihrem Psychiater Dr. Schumann plötzlich aus dem Fenster. Alles deutet auf einen Suizid hin - doch das Opfer hatte dafür kein Motiv. Im Gegenteil, die aufopferungsvolle Mutter einer kranken Tochter hätte ihr Kind niemals allein gelassen. Wolff und Tom stehen vor einem Rätsel ...
Genre:Krimi, Action
Produktion:DE, 1992
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1