Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 1: Von Männern und Masken
23 Min.Ab 12
Ein obdachloses junges Mädchen wurde mutmaßlich erstochen. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare unter Staatsanwalt Bernd Römer auf Ungereimtheiten. Vieles deutet darauf hin, dass die 18-Jährige einem Beziehungsstreit zum Opfer fiel. Und es gibt gleich mehrere Verehrer - doch wem schenkte sie ihr Herz? Und wer konnte das nicht verkraften? Handyvideos der Tatnacht lenken den Fokus der Ermittlungen in zwei unterschiedliche Richtungen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1