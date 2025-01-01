Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 10: Tödliche Diät
23 Min.Ab 12
Eine Kundin stürzt im Fitness-Studio: Die junge Frau ist sofort tot. Als der Trainer flüchtet, sieht es zunächst so aus, als sei das Studio seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen. Doch der Unfall entpuppt sich als Mord. Die Laborwerte der Gerichtsmedizin beweisen Team Römer, dass die Frau vergiftet wurde und schon tot war, ehe sie stürzte. Doch wie gelangte das Gift in den Körper der Frau? Und vor allem: Wer hatte ein Interesse daran, die Café-Besitzerin umzubringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1