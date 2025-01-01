Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 7: Der bunte Tod
23 Min.Ab 12
Aus Spiel wird tödlicher Ernst: Nach einer Schießerei auf einem Paintballgelände bricht einer der fünf Spieler zusammen. Todesursache: Ein allergischer Schock auf Erdnüsse. Die Schwester des Toten berichtet, ihr Bruder habe sich sehr bewusst ernährt. Doch wie kam die tödliche Substanz in die Atemwege des Opfers? Team Römer findet mehr als genug Motive unter den Verdächtigen. Denn die angeblichen Freunde waren höchst zerstritten. Doch welches der Motive war das Tatmotiv?
