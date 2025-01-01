Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Das letzte Lied

SAT.1Staffel 1Folge 9
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 9: Das letzte Lied

23 Min.Ab 12

Der Betreiber einer Karaokebar wird erschossen. Die Waffe: Eine handliche Armbrust. Team Römer findet klare Beweise, dass der Kompagnon des Toten Geld vom Konto der Bar abzweigte und sich absetzen wollte. Gab es Streit zwischen den Geschäftspartnern? Doch wer war überhaupt das Ziel des Anschlags? Zum Zeitpunkt der Tat tanzte das Opfer eng umschlungen mit seiner Freundin. Und diese macht unter den Gästen eine unheimliche Entdeckung.

