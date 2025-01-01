Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Ausgebrannt bis in die Seele

SAT.1Staffel 1Folge 20
Ausgebrannt bis in die Seele

Ausgebrannt bis in die SeeleJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 20: Ausgebrannt bis in die Seele

23 Min.Ab 12

Ein Auto steht in Flammen. Für den einzigen Insassen kommt jede Hilfe zu spät. Obwohl es keine Unfallspuren gibt, weist der Tote zahlreiche Knochenbrüche auf. Team Römer findet heraus, dass der Mittelständler mit seinem Kompagnon im Streit um Geld auseinander ging. Ein klares Tatmotiv. Oder hatte es die Ehefrau auf die Lebensversicherung ihres Mannes abgesehen? Doch der Vertrag ist auf eine Person ausgestellt, mit der niemand gerechnet hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen