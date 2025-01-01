Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 19: Tod auf dem Siegertreppchen
23 Min.Ab 12
Grausamer Fund im Sportstadion. In der Mitte des Geländes liegt eine Sportlerin. In Ihrer Brust: ein Speer. Nicht der erste Mord dieser Art. Schon zuvor waren zwei andere Fünfkämpferinnen mit Ihren Sportgeräten ermordet worden. Ein Serienmörder fordert Team Römer zu einem tödlichen Spiel heraus. Die Ermittler ziehen eine Profilerin hinzu, um den Kreis der Täter einzuengen. Als eine weitere Sportlerin entführt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
