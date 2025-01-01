Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Eine Mutter zu viel

SAT.1Staffel 1Folge 18
Eine Mutter zu viel

Eine Mutter zu vielJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 18: Eine Mutter zu viel

23 Min.Ab 12

Schwerer Sturz auf einem Quadgelände: Die Mitarbeiterin Yella wird bei einer Kontrollfahrt Opfer eines Anschlags. Zunächst geraten ihre männlichen Kollegen ins Blickfeld von Team Römer. Der eine konnte die junge Mutter nicht leiden, der andere war unglücklich in sie verliebt. Und mit ihrer besten Freundin Caro hatte sich Yella seit dem letzten Urlaub auch noch überworfen. Als auch noch Yellas Kind entführt wird, nimmt der Fall plötzlich eine dramatische Wende.

