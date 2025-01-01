Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Ein Freund in Gefahr

SAT.1Staffel 1Folge 11
Ein Freund in Gefahr

Folge 11: Ein Freund in Gefahr

23 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher liegt nach einer Schlägerei im Koma. Team Römer ermittelt den anonymen Anrufer, der durch das Absetzen des Notrufs Zivilcourage zeigt. Aber warum versteckt sich der einzige Zeuge? Ist er Mitglied der gewalttätigen Bande, die ihre Opfer quält und demütigt? Als die Ermittler den Jungen finden, flieht er vor ihnen. Kann das Team dem gefährlichen Treiben ein Ende setzen, bevor es ein weiteres Opfer gibt?

