SAT.1Staffel 1Folge 4
Der Gewinn ihres Lebens

Folge 4: Der Gewinn ihres Lebens

23 Min.Ab 12

Was wie ein Wohnungsbrand aussieht, entpuppt sich zunächst als fahrlässige Tötung. Die Kommissare unter Leitung von Staatsanwalt Bernd Römer ermitteln, dass das Opfer kurz zuvor im Lotto gewonnen hat. Wer wusste noch von dem Hauptgewinn? Das Verhältnis zwischen der Toten und ihrer hochverschuldeten Tochter ist seit Jahren zerrüttet - doch würde diese aus Habgier einen Mord begehen? Und auch die Nachbarin rückt schnell in den Fokus der Ermittlungen.

SAT.1
