Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Die Höhle des Bösen

SAT.1Staffel 1Folge 12
Folge 12: Die Höhle des Bösen

22 Min.Ab 12

In einer Bunkeranlage bedroht ein Mann eine junge Mutter. Team Römer findet am Tatort den verängstigten Sohn, aber der will nicht reden. Als der Ehemann am Tatort erscheint, müssen die Beamten ein Beziehungsdrama ausschließen. Liegt der Schlüssel für die Tat in der Vergangenheit des Opfers? Und was will der Verfolger von der Frau? Unter großem Zeitdruck fahnden die Ermittler nach dem Motiv, denn der Täter verliert in dem unterirdischen Labyrinth die Nerven.

