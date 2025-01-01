Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 3: Die Angst schlägt zu
Ein Kneipenwirt wird überfallen und ausgeraubt. Beim Sichten der Überwachungsbänder entdecken die Kommissare um Staatsanwalt Römer, dass Täter und Opfer sich scheinbar kennen. Haben sie es mit einem Racheakt zu tun? Die Ermittlungen erschweren sich, als die Kommissare einen Zwillingsbruder des Täters ausmachen. Aber wer von den Brüdern hat ein Motiv für die Tat? Oder liegt der Schlüssel zur Auflösung sogar beim Opfer?
