Präsentiert von

Geht's ins Halbfinale?

Nach den ersten Teamfights: Wer ist raus bei "The Voice" 2025?

Aktualisiert:

von Jan Islinger, Martin Meyer

Louk hat es in Team Nico schon bis in die Teamfights geschafft. Schafft er auch den Sprung ins Halbfinale?

Bild: Joyn / Claudius Pflug

Die Teamfights sind in vollem Gang! Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

Auftritte, von denen du nie genug bekommst:

Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025

Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.

In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Aus allen Teams können dann 12 ins Halbfinale einziehen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben:

Die Talents in Team Rea

  • Max Pesé

    Blind-Audition-Song: Ray Charles - "Hallelujah, I Love Her So"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Keule

    Blind-Audition-Song: AC/DC - "You Shook Me All Night Long"

    Bild: Joyn / Claudius Pflug

  • Joy Krüger

    Blind-Audition-Song: Roxette – "Listen To Your Heart"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Linus Bruhn

    Blind-Audition-Song: Noah Cyrus - "July"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Brunel Raherinandrasana (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: Ben L'Oncle Soul - "Soulman"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Elba Band

    Blind-Audition-Song: Ukrainisches Volkslied - "Verbowaya Doshchechka "

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Luise Neubig

    Blind-Audition-Song: Adele - "Million Years Ago"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Andrea Galleti (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: Adele - "Rolling In The Deep"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Cara Kienzle (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: Ayliva - "Hässlich"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Max Pesé (Ray Charles - "Hallelujah, I Love Her So")

  • Keule (AC/DC - "You Shook Me All Night Long")

  • Joy Krüger (Roxette - "Listen To Your Heart")

  • Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)

  • Elba Band (ukrainisches Volkslied - "Verbowaya Doshchechka")

  • Luise Neubig (Adele - "Million Years Ago")

Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:

  • Julia Wolf (Pat Benatar - "Heartbreaker")

  • John Cadeliña (Daniel Bedingfield - "If You're Not The One")

  • Viviana Milioti (Queen - "Who Wants To Live Forever")

  • Ryan Bridge Madrid (Sia - "Titanium")

  • Boysie White (James Brown - "It's A Man's Man's Man's World")

  • David & Alicia (Nina Chuba - "Fata Morgana")

  • Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")

  • Sarah Hübers (Udo Lindenberg - "Wieder genauso")

  • Cara Kienzle (Ayliva - "Hässlich")

  • Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - "Soulman")

  • Andrea Galleti (Adele - "Rolling In The Deep")

Die Talents in Team Michi & Smudo

  • Lily MacKay

    Blind-Audition-Song: Whitney Houston - "Greatest Love Of All"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Bernarda Brunovic (im Halbfinale)

    Blind-Audition-Song: Christina Aguilera - "Fighter"

    Bild: Joyn / Claudius Pflug

  • Lisa Asante

    Blind-Audition-Song: Idina Menzel - "Let It Go"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Karl Frierson II.

    Blind-Audition-Song: The Temptations - "My Girl"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Jazzy Gudd

    Blind-Audition-Song: Nina Chuba - "Ich Hass Dich"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Clifford Dwenger

    Blind-Audition-Song: Kendrick Lamar - "DNA."

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Simone Kotowski (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: The Carpenters - "They Long To Be Close To You"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Samira Hofbauer (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: Demi Lovato - "Anyone"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Amelie Fritz

    Blind-Audition-Song: Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Lily MacKay (Whitney Houston - "Greatest Love Of All")

  • Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - "Fighter")

  • Lisa Asante (Idina Menzel - "Let It Go")

  • Karl Frierson II. (The Temptations - "My Girl")

  • Jazzy Gudd (Nina Chuba - "Ich Hass Dich")

  • Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - "DNA.")

  • Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today")

Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:

  • Felix Hellwig (Green Day - "Basket Case")

  • Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - "Little Lion Man")

  • Rita van Nek (Rod Stewart - "Sailing")

  • Christopher Mathis (Tim Bendzko - "Ich Laufe")

  • Marlon Ernst (Marlon Knauer - "Was Immer Du Willst")

  • Denisa Allegra (Gloria Gaynor - "I Will Survive")

  • Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - "I Heard It Through The Grapevine")

  • Pascal Wulfes (Labrinth - "Jealous")

  • Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")

  • Samira Hofbauer (Demi Lovato - "Anyone")

Letzte Folge verpasst? Hier kostenlos nachschauen

Ganze Folge
The Voice of Germany

Teamfights 1: Große Gefühle und harte Konkurrenz

Verfügbar auf JoynFolge vom 14.11.2025 • 133 Min • Ab 12

Die Talents in Team Shirin

  • Ereza (im Halbfinale)

    Blind-Audition-Song: James Brown - "I Got You (I Feel Good)"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Maël & Jonas (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: Maël & Jonas - "I Swear To God"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Vasco José Mano

    Blind-Audition-Song: Demi Lovato - "Stone Cold"

    Bild: Joyn / Claudius Pflug

  • Igor Santos Barbosa

    Blind-Audition-Song: Céline Dion - "My Heart Will Go On"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Maesra

    Blind-Audition-Song: Mero - "Statement"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Oxa

    Blind-Audition-Song: Michael Jackson - "Earth Song"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Joelisa Serwah André (Wechsel zur Comebackstage)

    Blind-Audition-Song: Melanie Martinez - "Pacify Her"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Dustin Lukat

    Blind-Audition-Song: Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort"

    Bild: Joyn/André Kowalski

  • Denia Weber

    Blind-Audition-Song: SIX - The Musical - "Heart Of Stone"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Ereza (James Brown - "I Got You (I Feel Good)")

  • Vasco José Mano (Demi Lovato - "Stone Cold")

  • Igor Santos Barbosa (Céline Dion - "My Heart Will Go On")

  • Maesra (Mero - "Statement")

  • Oxa (Michael Jackson - "Earth Song")

  • Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort")

  • Denia Weber (SIX - The Musical - "Heart Of Stone")

Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:

  • Jasmine Lajeunesse (Prince - "Kiss")

  • Friedrich Häntzschel (TJARK - "Moodswings")

  • Selina Yek (MIA - "Hungriges Herz")

  • Manuël Stepanova (Ne-Yo - "So Sick")

  • Marin Vrdoljak (Justin Bieber - "Lonely")

  • Kamai Kapric (Marilyn Monroe - "Diamonds Are A Girl's Best Friend")

  • Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears - "Toxic")

  • Maël & Jonas (Maël & Jonas - "I Swear To God")

Die Talents in Team Nico

  • Greta Heimann (im Halbfinale)

    Blind-Audition-Song: Philipp Poisel - "Eiserner Steg"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Anne Mosters

    Blind-Audition-Song: Kelly Clarkson - "Because Of You"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Laura Kensy

    Blind-Audition-Song: Zartmann x Ski Aggu - "Wie du manchmal fehlst"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Tina Ruseva

    Blind-Audition-Song: Jessie J - "Do It Like A Dude"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Marvin Tapper

    Blind-Audition-Song: James Arthur - "September"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Lara Samira Will

    Blind-Audition-Song: Elton John - "Your Song"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Louk Jones (im Halbfinale)

    Blind-Audition-Song: Linkin Park - "Crawling"

    Bild: Joyn/Claudius Pflug

  • Zeynep Avci

    Blind-Audition-Song: Sezen Aksu - "Unutamam"

    Bild: Joyn / André Kowalski

  • Olena Slobodyska (ausgeschieden)

    Blind-Audition-Song: Malena - "La Voix"

    Bild: Joyn/André Kowalski

Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:

  • Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger - "Nur Kurz Glücklich")

  • Ikaros (Zach Bryan - "Something In The Orange")

  • Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon - "Sex On Fire")

  • Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige - "No More Drama")

  • Eugenie Moine (Dua Lipa - "New Rules")

  • Marc Spitze (Foo Fighters - "Best Of You")

  • Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")

  • Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")

Schau hier die neueste Folge der Comebackstage mit Team Calum:

Ganze Folge
The Voice: Comeback Stage by SEAT

Die Luft wird dünner! Wer hält dem Druck stand?

Verfügbar auf JoynFolge vom 14.11.2025 • 19 Min • Ab 12

Team Calum

Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:

  • Rachel Leggio (Blue - "A Chi Mi Dice")

  • Salvatore Tocco (Billie Eilish - "Birds of a Feather")

  • Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - "True Colors")

  • Aura Ray (Chappell Roan - "Good Luck, Babe!")

  • Benedikt Froihofer (The Beatles - "Yesterday")

  • Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")

  • Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")

Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn:

Mehr entdecken