Geht's ins Halbfinale?
Nach den ersten Teamfights: Wer ist raus bei "The Voice" 2025?
Aktualisiert:von Jan Islinger, Martin Meyer
Die Teamfights sind in vollem Gang! Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025
Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.
In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Aus allen Teams können dann 12 ins Halbfinale einziehen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben:
Die Talents in Team Rea
Max Pesé (Ray Charles - "Hallelujah, I Love Her So")
Keule (AC/DC - "You Shook Me All Night Long")
Joy Krüger (Roxette - "Listen To Your Heart")
Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)
Elba Band (ukrainisches Volkslied - "Verbowaya Doshchechka")
Luise Neubig (Adele - "Million Years Ago")
Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:
Julia Wolf (Pat Benatar - "Heartbreaker")
John Cadeliña (Daniel Bedingfield - "If You're Not The One")
Viviana Milioti (Queen - "Who Wants To Live Forever")
Ryan Bridge Madrid (Sia - "Titanium")
Boysie White (James Brown - "It's A Man's Man's Man's World")
David & Alicia (Nina Chuba - "Fata Morgana")
Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")
Sarah Hübers (Udo Lindenberg - "Wieder genauso")
Cara Kienzle (Ayliva - "Hässlich")
Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - "Soulman")
Andrea Galleti (Adele - "Rolling In The Deep")
Die Talents in Team Michi & Smudo
Lily MacKay (Whitney Houston - "Greatest Love Of All")
Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - "Fighter")
Lisa Asante (Idina Menzel - "Let It Go")
Karl Frierson II. (The Temptations - "My Girl")
Jazzy Gudd (Nina Chuba - "Ich Hass Dich")
Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - "DNA.")
Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today")
Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:
Felix Hellwig (Green Day - "Basket Case")
Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - "Little Lion Man")
Rita van Nek (Rod Stewart - "Sailing")
Christopher Mathis (Tim Bendzko - "Ich Laufe")
Marlon Ernst (Marlon Knauer - "Was Immer Du Willst")
Denisa Allegra (Gloria Gaynor - "I Will Survive")
Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - "I Heard It Through The Grapevine")
Pascal Wulfes (Labrinth - "Jealous")
Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")
Samira Hofbauer (Demi Lovato - "Anyone")
Letzte Folge verpasst? Hier kostenlos nachschauen
Die Talents in Team Shirin
Ereza (James Brown - "I Got You (I Feel Good)")
Vasco José Mano (Demi Lovato - "Stone Cold")
Igor Santos Barbosa (Céline Dion - "My Heart Will Go On")
Maesra (Mero - "Statement")
Oxa (Michael Jackson - "Earth Song")
Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort")
Denia Weber (SIX - The Musical - "Heart Of Stone")
Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:
Jasmine Lajeunesse (Prince - "Kiss")
Friedrich Häntzschel (TJARK - "Moodswings")
Selina Yek (MIA - "Hungriges Herz")
Manuël Stepanova (Ne-Yo - "So Sick")
Marin Vrdoljak (Justin Bieber - "Lonely")
Kamai Kapric (Marilyn Monroe - "Diamonds Are A Girl's Best Friend")
Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears - "Toxic")
Maël & Jonas (Maël & Jonas - "I Swear To God")
Die Talents in Team Nico
Greta Heimann (Philipp Poisel - "Eiserner Steg")
Anne Mosters (Kelly Clarkson - "Because Of You")
Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - "Wie Du Manchmal Fehlst")
Tina Ruseva (Jessie J - "Do It Like A Dude")
Marvin Tapper (James Arthur - "September")
Lara Samira Will (Elton John - "Your Song")
Louk Jones (Linkin Park - "Crawling")
Zeynep Avci (Sezen Aksu - "Unutamam")
Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:
Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger - "Nur Kurz Glücklich")
Ikaros (Zach Bryan - "Something In The Orange")
Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon - "Sex On Fire")
Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige - "No More Drama")
Eugenie Moine (Dua Lipa - "New Rules")
Marc Spitze (Foo Fighters - "Best Of You")
Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")
Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")
Schau hier die neueste Folge der Comebackstage mit Team Calum:
Team Calum
Vincent Rinne - (Jeremias - "Meer")
Joelisa Serwah André (Melanie Martinez - "Pacify Her")
Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:
Rachel Leggio (Blue - "A Chi Mi Dice")
Salvatore Tocco (Billie Eilish - "Birds of a Feather")
Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - "True Colors")
Aura Ray (Chappell Roan - "Good Luck, Babe!")
Benedikt Froihofer (The Beatles - "Yesterday")
Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")
Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")
Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn:
Mehr entdecken
Finale Entscheidung
Michi Beck: So geht es für Fanta 4 nach der Abschieds-Tour weiter
Wer ist weiter?
Überraschende Entscheidungen: Diese Talente sind im Halbfinale
Entscheidungen spalten das Studio
Shirin David fassungslos: Louk kickt ihre Top-Talente raus
Das passiert ihm sonst nie
Gretas Herzschmerz-Lied rührt Michi Beck bei "The Voice" 2025 zu Tränen
Gänsehaut pur
Bernarda singt bei "The Voice" 2025 ihre Konkurrenz an die Wand
Eine Runde weiter?
"Wie eine junge Christina Aguilera": Ereza brilliert in den Teamfights
Viele Änderungen
Alle wichtigen Infos und Regeln zu Staffel 15
Vorteil für die Teamfights
Unvergessliche "The Voice"-Auftritte: Alle "Battles of the Night"
Keine Folge verpassen!
Wann kommt heute "The Voice"? Alle Sendezeiten im Überblick