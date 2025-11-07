Bravo The Hits 2025“: Es ist wieder Zeit für den Sound des Jahres

Alle Jahre wieder befassen sich die Musikmedien ab Anfang November eifrig damit, ihre Jahresrückblicke zu schreiben. Die Reihe "Bravo Hits" ist da weiter und hat in der traditionellen "The Hits"-Compilation schon mal die 48 Hits des Jahres versammelt.

Was bleibt vom Popjahr? Diese Frage stellt sich das Team der Sampler-Reihe "Bravo Hits" alle Jahre wieder, um dann mit einer Doppel-CD namens "The Hits" die Antwort zu liefern. Wer sich die aktuelle Ausgabe anhört, darf erfreut feststellen: 2025 war musikalisch betrachtet ein ebenso eklektisches wie faszinierendes Jahr.

Viele K-Pop-Stars haben dieses Jahr aufgemischt – allen voran natürlich die Blackpink-Member, die solo ordentlich vorlegten: Rosé und Bruno Mars eroberten mit "APT." die Welt und bescherten uns nicht nur einen Ohrwurm, sondern auch das Wissen über ein koreanisches Trinkspiel, das dem Hit seinen Titel gab. Blackpink-Kollegin Lisa wiederum holte sich für "Born Again" mit Doja Cat und Raye gleich zwei Fellow Female Popstars ins Studio. Auch die nach K-Pop-Methoden in der Casting-Show "Dream Academy"-ausgebildete Katseye hatten ein fantastisches Jahr, was hier mit "Gabriela" gespiegelt wird. Allerdings – das muss man den "Bravo Hits"-Expert:innen ankreiden: Mit dem Überhit „Golden" aus dem Filmerfolg "KPop Demon Hunters" fehlt einer der erfolgreichsten Songs des Jahres.

Ansonsten waren mal wieder die Popfrauen am Drücker: Demi Lovato mit "Fast", die lächelnd Männer killende Sabrina Carpenter mit "Manchild", TikTok-Star Tate McRae mit "Sports Car", Lola Young mit "Messy" und Lady Gaga mit ihrem starken Comeback als Pop-Hexe mit "Abracadabra".

Aber auch die deutschen Popfrauen dominierten die Charts: Nina Chuba singt "Wenn das Liebe ist", Shirin David feiert mit Ski Aggu die "Atzen & Barbies", Sarah Connor überraschte mit "Ficka" und dank Influencer Noah Kraus hatte auch Judith Holofernes‘ Band Wir Sind Helden ein Revival, weil Kraus "Nur ein Wort" liebevoll abrippte.

Alle Jahre wieder hat die "The Hits"-Compilaton der "Bravo Hits" also mal wieder die Essenz eines Popjahres in 48 Songs eingefangen und damit ein sehr abwechslungsreiches Allstar-Mixtape kompiliert.