Loi startet 2026 auf große "Left In Your Love"-Tour

2017 im Finale von "The Voice Kids" gestartet, ist die junge Sängerin Loi auf dem besten Wege in die erste Pop-Garde Deutschlands aufzusteigen. Ihre Single "Gold" beweist: Diese Stimme und diese Künstlerin können so einiges!

Bereits im Jahr 2017 sorgte die talentierte Sängerin Loi für Aufsehen, und das vor einem Millionenpublikum. In der beliebten Show "The Voice Kids" beeindruckte sie namenhafte Stars wie Sasha, Mark Forster, Ed Sheeran und Nena. Manch einer ließ sich da – etwas voreilig – zu einem Adele-Vergleich hinreißen.

Bis dahin mag es noch ein weiter Weg sein, aber man kann schon jetzt nach Singles wie "I Follow", "Melody", "PICK UP!", "Gold", "News", "Am I Enough" und zuletzt "The Way I Want" feststellen, dass man es hier mit einem Ausnahmetalent zu tun hat. Was auch die schnöden Zahlen belegen, die ja heutzutage eine Karriere messbarer machen, als es sich manche Künstler:innen wünschen: Loi hat knapp über eine Million Followern in ihren sozialen Netzwerken, zwei Songs mit über 100 Mio. Streams, sowie nunmehr drei Top 3 Singles in den deutschen Airplay Charts (nämlich "Gold", "News" und "Am I Enough“). Mit ihrem The-Weeknd-Cover von „Blinding Lights" bekam sie eine goldene Schallplatte in Brasilien und der Song hat allein auf Spotify über 70 Millionen Plays. Lois erste Tour war außerdem ausverkauft und die Anzahl der viral gegangenen Cover Interpretationen auf TikTok und Co, können schon längst nicht mehr nur an einer Hand abgezählt werden. Dazu kamen Auftritte auf einigen der größten deutschen Festivals wie dem Lollapalooza, Support-Shows für ihre beste Freundin Zoe Wees (die sie über "The Voice" kennenlernte) – und im Jahr 2026 nun ihre zweite, sicher wieder sehr erfolgreiche und schon jetzt größer angelegte Solo-Tournee.

Loi heißt übrigens eigentlich Leonie, aber sie fand diesen Namen immer ein bisschen zu lang. Sie sagt dazu: "Als Kind wurde ich oft Leonie Lionheart genannt, und das blieb irgendwie bei mir hängen. Als ich herausfand, dass der Löwe in der Poesie als 'leu' bezeichnet wird, habe ich einfach eine andere Schreibweise gewählt. Ich mag es kurz und knackig." Ihre Familie unterstützt sie dabei von Anfang an, erzählt Loi: "Meine Mutter ist mein Glücksbringer, sie singt genauso gerne wie ich. Natürlich hat sie sich um die Schule und all das gekümmert, aber sie glaubt wirklich an mich und meine Chancen."

Der beliebte Gag, dass manche Stimme auch das Telefonbuch oder ein Rezept singen könnte, und die Leute würden es lieben, bewies Loi übrigens auch sehr nonchalant auf TikTok. "Jemand schrieb mir dort, dass ich auch das Fernsehprogramm oder ein Essensmenü singen könnte und ich dachte, es könnte lustig sein, es zu versuchen. Also habe ich ein Pfannkuchenrezept gesungen. Das hat so viel Spaß gemacht." Und es kam super an: "loimusic/pancakes" brachte es auf weit über fünf Millionen Views. Braucht es noch mehr Beweise, dass Lois Stimme einzigartig ist? Eigentlich nicht.

Ihre nächste Tour, die am 11. Oktober 2026 in Nürnberg startet und am 24. Oktober 2026 in Wien endet, trägt den schönen Namen "Left In Your Love". Wir sind gespannt!