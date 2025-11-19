Die No Angels schenken sich und uns ihr erstes Weihnachtsalbum

Es war schon jetzt ein gutes Jahr für die No Angels: Im Sommer tourten sie zu ihrem 25. Bandbestehen quer durch Deutschland, nun erfüllen sie sich den Traum eines eigenen Weihnachtsalbums. "It’s Christmas" wurde dabei sogar mit einer kompletten Big Band eingespielt.

Üppig arrangierte Bläser, satte Drums, ein strahlend dekoriertes Weihnachtshäuschen – und mittendrin Nadja, Lucy, Sandy und Jessica, die bestens gelaunt und stimmlich on Point "Santa Claus Is Comin‘ To Town" intonieren. Mit dem festlichen Video läuteten die No Angels vor einigen Tagen ihre Feierlichkeiten zum neuen Release ein: "It’s Christmas" – das erste Weihnachtsalbum der erfolgreichsten Girlgroup Deutschlands, die sich vor 25 Jahren in der ersten Staffel der TV-Show "Popstars" fand und im Jubiläumsjahr noch immer den zweiten Frühling ihrer Karriere feiert.

Nach der Sommertour zum Jubiläum erfüllen sich die No Angels mit diesen 15 Songs einen lang gehegten Traum. Zwar gab es schon 2021 die weihnachtlich anmutende "Winter Version" von "When The Angels Sing", aber diesmal springen sie eben auf Albumlänge in den Weihnachtsschnee, den wir hoffentlich in diesem Jahr mal zu sehen bekommen. "It’s Christmas" versammelt 15 live mit Big Band eingespielte Weihnachtsklassiker wie "Silent Night", "Mary’s Little Baby", "Oh, Holy Night", "Santa Baby" oder "It’s The Most Wonderful Time Of The Year", zwei Versionen ihres recht aktuellen Songs "I Believe" sowie insgesamt drei brandneue Songs. Es ist auch ein Vorgeschmack auf ihre Weihnachtsshow in der Uber Eats Music Hall in Berlin am 18. Dezember 2026.

Für den Big-Band-Sound der Platte sind der bulgarische Arrangeur, Pianist und Dirigent George Miltiyadoff und sein Orchester verantwortlich – die Songs wurden dabei live im Studio des Produzenten Christian Geller aufgenommen. Allen Aufnahmen hört man das an, was die No Angels zuletzt in vielen Interviews gesagt haben, und was auch ihre aktuellen Shows auszeichnet: "Wir sind in einer Phase unserer Bandkarriere angekommen, in der wir uns blind vertrauen können." Eine Harmonie, die doch perfekt passt zu einem Weihnachtsalbum…