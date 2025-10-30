"Cavalluna – Tor zur Anderswelt" ist ein bewegendes Märchen im Galopp

In mehr als 30 Städten kann man ab November die neueste Show aus dem Hause "Cavalluna" live in Europa erleben. 56 Pferde mit ihren Reiter:innen und ein internationales Tanz-Ensemble sorgen für Unterhaltung, wie man sie selten zu sehen bekommt.

Eine "Cavalluna"-Show hat immer auch eine gute Geschichte. Das klingt ein wenig banal – ist es aber so gar nicht. Denn man könnte ja einfach auch die Reiter:innen und Pferde in aufregenden Choreografien und Einzelnummern durch die Arenen schicken, und sich die Story drum rum sparen. Aber das Team hinter "Cavalluna" tickt eben anders: Man weiß, dass die Pferde und Reiter:innen die Stars sind und mit ihrem Können schon für offene Münder und Applaus sorgen können. Mit einer Story und den dazugehörigen Kostümen und Kulissen wird so ein Abend aber noch unvergesslicher.

Das neueste Kapitel in der bunten "Cavalluna"-Geschichte trägt den Titel "Tor zur Anderswelt". Ein Titel, der nicht umsonst an eine Fantasy-Storyline denken lässt. Heldin der Erzählung ist die junge Zauberin Meerin, die unverschuldet bei ihrem Volk in Ungnade fällt und von der Gemeinschaft vertrieben wird. Traumatisiert von diesen Entwicklungen verliert sie auch die Gabe, ihre Magie einzusetzen. Auf ihrem Weg ins Exil gerät Meerin in die Fänge des diabolischen Hexenmeisters Röndrup und seiner manipulativen, hinterhältigen Nichte. Sie haben Dunkles im Sinn und wollen Meerins Kräfte für ihr Unheil ausnutzen. Aber Meerin wehrt sich, findet neue, mutige Freund:innen in ihrem Kampf und stellt sich dem Bösen entgegen. Dabei muss sie allerdings an zwei Fronten kämpfen: Auch auf ihrer Seele liegt ein Schatten, den es zu lichten gilt, bevor sie endlich wieder zaubern kann. Was das alles mit dem Tor zur Anderswelt zu tun hat? Das darf das Publikum selbst herausfinden…

Was man allerdings schon jetzt ziemlich sicher weiß: Auch diese "Cavalluna"-Show wird die Stärken dieser langlebigen und erfolgreichen Reihe gekonnt ausreiten. Diesmal werden 56 Pferde aufgeboten, samt ihrer internationalen Reiter:innengarde und einem bunten Strauß an Special Effect, die die Anderswelt zum Leben erwecken werden. Pferdefans dürfen sich derweil auf majestätische Friesen, elegante Lusitanos und die niedliche Miniponys freuen. Ob spektakuläre Ungarische Post, waghalsiges Trickreiten oder harmonische Freiheitsdressur wird bei "Tor zur Anderswelt" wieder alles geboten, was die "Cavalluna"-Fans seit Jahren begeistert.