Clueso lädt 2026 live zum "Deja-Vu" ein

Im Oktober veröffentlicht Clueso seinen neuen Song "Deja-Vu" – passend dazu gibt es eine gleichnamige neue Arena-Tour, die im Frühjahr 2026 starten wird. Ein neues Album von ihm ist zwar noch nicht angekündigt, aber Clueso verspricht, dass er neue Songs zwischen die geschätzten Hits packen wird.

Seit über 20 Jahren ist Clueso eine Bank in der deutschen Poplandschaft. Auf der Bühne sympathisch und mitreißend, lyrisch niemals im Klischeesumpf unterwegs und musikalisch ebenso zuverlässig gut wie im richtigen Maße neugierig. Egal ob fast Singer-Songwriter-folkig wie in seinem frühen Hit "Chicago" oder dem "Handgepäck I"-Album, zeitgemäß dancy wie auf "Tanzen", elektronisch radio-tauglich wie auf "Flugmodus" oder aber reduziert und intensiv wie auf seiner jüngsten Akustiktour: Irgendwie macht Clueso immer eine gute Figur. Und dass obwohl, oder gerade weil es ihm vor einigen Jahren, 2015 um genau zu sein, mal eine Weile nicht gut ging und er alle Regler auf Neuanfang setzte – an einem Punkt in seiner Karriere, an dem man ihn eigentlich ganz oben wähnte.

Ganz der Künstler machte Clueso ein Album aus dieser schwierigen Phase und lieferte mit "Neuanfang" eines seiner stärksten Alben. In einem Interview sagte er damals dazu: "Es gibt Situationen im Leben, die fühlen sich an, wie wenn man mit Mutti einkaufen geht. Man hat das Gefühl: Ich leg mich jetzt hier auf den Boden und bleib einfach liegen. Bei mir generiert sich fast alles aus dem Lust-und-Laune-Prinzip. Ich kann das nicht steuern. Das ist einfach so. Ich hatte das Bedürfnis, alle Beziehungen zu kappen, denen eine Abhängigkeit zugrunde liegt. Ich bin zu meiner Band und meinem beruflichen Umfeld hin und hab gesagt: "Wie sieht denn euer System, euer Plan ohne mich aus?" – Das ist etwas, was ich gerade an allen Seiten anstrebe."

Seitdem hat Clueso das passende Tempo für seine Karriere gefunden. Er gewann mit seinen Auftritten bei "Sing mein Song" neue Fans hinzu und veröffentlichte mit dem melancholischen und akustischen "Handgepäck I" (2018), dem acht Song kurzen, eher elektronischen "37 Grad im Paradies" (2021) und vor allem dem im gleichen Jahr veröffentlichten "Album", auf dem Clueso die Nähe zum Rap suchte, einige sehr starke Platten.

Da ist es mehr als verdient, dass Clueso inzwischen Touren spielen kann, die nur noch in den größten Arenen der Stadt Halt machen. Ab März 2026 lädt Clueso nun zur großen "Deja-Vu Tour", die am 14. März in Bamberg in der Brose Arena startet und am 5. Juni in Wien mit einem Arena Open Air endet. In seiner Ankündigung auf Instagram schreibt Clueso: "So riesig wie diese Hallen, ist auch meine Vorfreude!" In einer Pressemitteilung zur Ankündigung schreibt er: "Ich freue mich sehr, endliche meine neuen Songs mit Euch zu teilen." Aber: "Unsere Klassiker sind selbstverständlich wieder mit dabei. Es bleibt vertraut und neu zugleich." Das trifft die Definition eines Deja-vus ja schon sehr gut.





CLUESO – DEJA-VU TOUR 2026

14.03.2026 – Bamberg, Brose Arena

16.03.2026 – Stuttgart, Porsche-Arena

17.03.2026 – Münster, Halle Münsterland

19.03.2026 – Hamburg, Barclays Arena

20.03.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

21.03.2026 – Berlin, Uber Arena

23.03.2026 – Frankfurt, Festhalle

24.03.2026 – München, Olympiahalle

26.03.2026 – Köln, LANXESS arena

27.03.2026 – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

05.06.2026 – Wien, Arena Open Air