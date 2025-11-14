Dick Brave ist nach zehn Jahren Pause "Back For Good!"

Endlich wieder neue Rockabilly-Banger von Dick Brave: Nachdem er zehn Jahre lang verschollen war, kehrte er in diesem Herbst auf die Bühnen zurück. Schon jetzt gibt es zwei starke Singles aus dem Comeback-Album "Back For Good" zu hören, das Ende Januar erscheint. Im Februar geht Dick Brave dann auf Clubtour.

Lange war er weg, aber nun haben wir ihn endlich zurück: Dick Brave meldete sich diesen Herbst nach zehn Jahren ohne Lebenszeichen in Deutschland mit der Single "I’m Still Standing" zurück – und spielte dann mit gut sitzendem Groove und gut sitzender Haartolle die ersten denkwürdigen Auftritte im TV und in der Hamburger Innenstadt. Bei letztgenanntem Überraschungs-Gig Anfang September erzählte er bubenhaft grinsend mit amerikanischem Akzent einem Reporter: "Es ist schön, zurück zu sein. Ich habe viel gelernt auf der Welt in den letzten zehn Jahren und gemerkt, dass Musik die einzige Sache ist, die für mich Sinn macht."

Kenner der Materie müssen an dieser Stelle sicher ebenso grinsen, wie Dick Brave selbst in diesem Interview. Denn natürlich ist der Akzent gespielt – weil Dick Brave eben keine reale Person ist, sondern das Rockabilly-Alter-Ego von Pop-Sänger Sasha. Wer dessen Karriere genauer kennt, weiß aber auch, warum Sasha als Dick Brave regelrecht aufblüht. Sashas Karriere begann nämlich in einer Schulband namens Bad To The Bone, die in seiner Heimat Soest und Umgebung in rauchigen Kneipen und kleinen Rockclubs spielte, wo Sasha und Co. Rock’n’Roll- und Rockabilly-Cover sowie die ersten Eigenkompositionen spielten.

Aber, pssst! Tun wir ab hier einfach mal so, als wüssten wir das alles nicht. Die offizielle Pressemitteilung zum neuen Dick-Brave-Album "Back For Good" (das am 23. Januar kommt) und der Tour gleichen Namens (die im Februar steigt), erzählt nämlich diese schöne Schnurre: "Lange galt er als verschollen, doch nach der spektakulärsten Rock 'n' Roll-Weltreise aller Zeiten – von Berlin über Peking bis nach Las Vegas – hat Dick Brave alles erlebt, was man sich ausdenken könnte: internationale Triumphe, wilde Nächte, tiefe Krisen und einen Showdown in der Wüste. Sein Manager? Verschwunden. Sein Vermögen? Geklaut. Seine Schulden? Von der Mafia übernommen. Doch wer glaubt, das wäre sein Ende, der irrt: Dick Brave is back!"

Mitgebracht von dieser wilden Reise hat er bisher den Titeltrack des Albums und besagte Vorabsingle. Während "I’m Still Standing" den Elton-John-Klassiker noch ein wenig rockiger und schweißtreibender inszeniert, ist Gary Barlows unsterbliche Take-That-Ballade "Back For Good" bei Dick Brave ein herrlich groovender Ritt zwischen Rockabilly, Ska und Swing – den man schon jetzt unbedingt live erleben möchte.