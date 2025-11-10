"Die besten Comedians Deutschlands" kommen 2026 und 2027 wieder auf Tour

"Die besten Comedians Deutschland" ist eines der beliebtesten Comedy-TV- und Bühnen-Formate des Landes. 2026 und 2027 kommt diese Comedy-Bundesliga auf große Arena-Tour – und zwar mit der A-Mannschaft.

Im Grunde ist es ja ein No-Brainer: Wir Deutschen lassen uns gerne von guten Comedians unterhalten. Und wir haben einige davon. Was wäre also besser, als einen Abend lang eine Art Schaulaufen der besten Comedians des Landes zu veranstalten? Eben. Der Erfolg gibt dem TV- und Live-Format dabei recht. Im Jahr 2023 wurde es zum ersten Mal im TV gezeigt und räumte gleich ab: In der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre schauten 14 Prozent das Pointen-Spektakel. Das ist eine amtliche Quote!

Auch die Tour-Stopps der "besten Comedians Deutschland" erfreuten sich größter Beliebtheit. Wann hat man denn schon mal die Chance, fast ein Dutzend dieser sonst auch allein Arenen füllenden Menschen so kompakt an einem Abend zu erleben? Im Stile des klassischen Stand-ups geben die anwesenden Comedians dabei sozusagen ein Best-of ihrer aktuellen oder erfolgreichsten Programme zum Besten. Was bedeutet: Die Gag-Dichte dürfte noch ein wenig höher sein als bei den Solo-Abenden, weil hier wirklich das Pointen-Destillat einer Show aufgeführt wird.

Bei der kommenden Tour, die im Zeitraum vom 10. März 2026 (beim Tourstart in Dortmund) bis zum 08. Dezember 2027 (wo der bisher letzte Termin in Stuttgart steigen wird) stattfinden wird, sind bisher angekündigt: Michael Mittermeier, Mirja Boes, Markus Krebs, Cindy aus Marzahn, Kaya Yanar, Herr Schröder, Paul Panzer, Osan Yaran, Maria Ziffy und Jan van Weyde. Die Veranstalter:innen versprechen, hier sei "für jeden Lachmuskel was dabei" und wer auch nur ein paar Gags der hier genannten auf dem Schirm hat, wird das sofort bestätigen.