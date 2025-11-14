"Helmut Lotti goes Classic" feiert den 30. mit Album und Tour

30 Jahre ist es her, dass der belgische Sänger mit "Helmut Lotti Goes Classic" das bis heute meistverkaufte Album Flanderns veröffentlichte. Zur Feier des Jubiläums erscheint Ende November die edle und üppig ausgestattete "Helmut Lotti Goes Classic – 30 Years Jubilee Edition". Die Tour startet schon am 10. November am Ort, an dem alles begann: im Königin-Elisabeth-Saal in Antwerpen. Die Deutschland-Termine starten am 27. Januar in Bremen.

Helmut Lotti nahm am 8. und 9. September 1995 im belgischen Antwerpen ein Album auf, das Musikgeschichte schreiben sollte: Mit dem 23-köpfigen "Golden Symphonic Orchestra" interpretierte er 18 klassische Melodien oder Arien – aber er tat das eher im Stil und mit der Attitüde eines Popsängers. Für viele der klassischen Melodien schrieb Lotti neue, englische Texte. Eine damals mutige Idee, denn die Grenzen zwischen Klassik und populärer Musik war noch fest wie Granit und hoch wie ein Berg. Dabei hatte doch schon der Vater von Wolfgang Amadeus zu seinem Sohn gesagt: "Junge, vergiss das Populäre in der Musik nicht."

Der Erfolg gab Helmut Lotti jedoch recht: Das aus diesen Performances entstandene Album "Helmut Lotti Goes Classic" fixte eine neue Generation mit Orchestermusik an und wurde zum bis heute meistverkauften Album Flanderns. Als logische Konsequenz erschien 1996 das Album "Helmut Lotti Goes Classic II" und im Folgejahr "Helmut Lotti Goes Classic III." Heute ist Helmut Lotti mit über 13 Millionen verkauften Tonträgern und Auszeichnungen in über 80 Ländern einer der erfolgreichsten Künstlern Europas.

In diesem Herbst feiert Lottis Idee sein 30. Jubiläum – und das wird natürlich zünftig gefeiert. So erscheint am letzten Freitag im November die üppig ausgestattete "Helmut Lotti Goes Classic – 30 Years Jubilee Edition" mit neu interpretierten, populären klassischen Titeln und einigen neuen, überraschenden Duetten.

Auch live wird das Jubiläum ausgiebig gefeiert. Schon Ende Mai überraschte Helmut Lotti die Antwerpener mit einem beeindruckenden Klassik-Pop-Flashmob am Bahnhof der Stadt: Auf den riesigen Treppen spielte Lotti mit seinem "Golden Symphonic Orchestra" und dem Chor "Fine Fleur" Klassiker wie "Habanera", "Amazing Grace" und sein neues Lied "Be Mine".

Am 10. November startet dann die Jubiläumstournee. Und zwar in dem Saal, in dem alles begann: dem Königin-Elisabeth-Saal in Antwerpen – dem Ort seines allerersten "Goes Classic"-Konzerts. Der deutsche Teil der Tour beginnt dann am 27. Januar im Metropol Theater in Bremen und endet am 17. November 2026 in Hannover.

27.01.2026 Bremen

28.01.2026 Hamburg

29.01.2026 Kassel

20.10.2026 Düsseldorf

21.10.2026 Neukirchen / Saar

22.10.2026 München

24.10.2026 Chemnitz

25.10.2026 Halle / Saale

26.10.2026 Dresden

27.10.2026 Bielefeld

10.11.2026 Münster

11.11.2026 Rostock

12.11.2026 Berlin

13.11.2026 Göttingen

14.11.2026 Frankfurt

16.11.2026 Leipzig

17.11.2026 Hannover