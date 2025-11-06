Jürgen Drews ist seit 80 Jahren der König von Mallorca

Der "König von Mallorca", der auch schon mal "Barfuß durch den Sommer" läuft, um am Ende "Das Bett im Kornfeld" zu zerwühlen feiert, ist in im letzten April 80 geworden. Nun gibt es mit der Best-of "80 Jahre – König von Mallorca" ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, bei dem auch die junge Party-DJ-Garde mitmischt.

Als Schlager-Charmeur und Party-Hase in Würde zu altern, dürfte nur den wenigsten gelungen sein. Jürgen Drews ist eines dieser seltenen Unterhaltungs-Unikate. Er ist im April 80 Jahre alt geworden, sagte schon vor einer Weile ganz offen, dass er die Bühne auch aus gesundheitlichen Gründen verlässt und meinte mal in einem Interview: "Da ich in einem Alter bin, wo andere schon lange Rentner sind, habe ich mir gesagt: Lieber Onkel Jürgen, irgendwann ist mal gut." Wie man das von Drews erwartete, feierte dafür aber zünftig, samt großer Show im Öffentlich-Rechtlichen. Moderiert von Florian Silbereisen und mit Ehefrau Ramona und Tochter Joelina Drews an der Seite gab er noch mal ein Hit-Medley und Songs wie "Ich bau dir ein Schloss" zum Besten und schaute stolz auf die Gastauftritte von zum Beispiel Ben Zucker, der den eigens für Jürgen Drews komponierten Song "Das Bett im Kornfeld steht jetzt leer" zum Besten gab.

Nun gibt es, nachträglich zum 80. Geburtstag, die große Werkschau von Jürgen Drews, die den Titel "80 Jahre – König von Mallorca" trägt und seine über Jahrzehnte erfolgreiche Karriere nicht nur sehr umfassend abbildet, sondern teilweise auch weiterdenkt und für die Jetztzeit aufpoliert. Das Album lässt dabei ausgewählte Hits in neuem Glanz erstrahlen, für den renommierte Party-DJs zuständig sind: Silverjam („Wie im Himmel so auf Erden“), Nur So! („Ich hab nur ein Leben“), DJ Herzbeat („Und wir waren wie Vampire“), DJ Aaron („Ich greif mir ein Stück vom Himmel“) und NoooN („Denn für immer & für ewig“) geben den Drews-Klassikern mit ihren modernen Mixen einerseits neue Energie, stellen aber auch die Zeitlosigkeit dieser Party Classics heraus. Schon am 19. September 2025 wurde dieses moderne Best-of-Album mit der Hit-Single "König von Mallorca" im Xtreme Sound Dance-Mix, gemeinsam mit Social-Media- und Party-Star Knossi, kraftvoll eingeleitet. Zusammen mit DJ Herzbeat Remix hat Drews auch die ultimative Schlagerhymne und seine persönliche Liebeserklärung an den Schlager "Wir leben Schlager" neu produziert.